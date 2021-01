Addio a Giuseppe Nicolardi, autore del mosaico della Lupa in piazza Sant'Oronzo

Addio a Giuseppe Nicolardi, l'artista che nel 1953 realizzò il mosaico della Lupa simbolo della città di Lecce e che campeggia al centro di piazza Sant'Oronzo, cuore nevralgico del capoluogo salentino.

Nicolardi aveva 94 anni, era originario di Tricase e figlio d'arte. Autore di mosaici anche per il teatro Politema Greco, la sua ultima uscita pubblica è stata nel 2017, in occasione del completamento del restauro del mosaico della Lupa che passa sotto l’albero di leccio coronato.

Il mosaico fu realizzato nell’agosto del 1953 da Giuseppe Nicolardi con la pietra viva cavata dalle scogliere di Leuca e Santa Cesarea terme, come lui stesso ebbe modo di raccontare qualche anno fa. Ci vollero quattro mesi per realizzarlo: dalla ricerca delle pietre utili a essere intagliate, passando per il trasporto in città a bordo di piccoli furgoni e carretti fino alla posa effettuata con la ditta di famiglia, sotto la guida del padre.

Il mosaico fu inaugurato proprio alla vigilia della festa dei Santi Patroni, Oronzo, Giusto e Fortunato e completò l’abbellimento della nuova piazza, realizzata in periodo fascista giacché prima «la piazza, denominata “dei Mercanti”, si trovava proprio sopra l’anfiteatro, all’epoca ancora coperto.



