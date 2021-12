Spaventoso schianto con il T-Max all'incrocio: Nicolas muore a 19 anni

Non ce l'ha fatta il 19enne coinvolto lunedì sera in un incidente stradale a Brindisi: Nicolas Di Mola, questo il suo nome, è morto questo pomeriggio nell'ospedale "Perrino" di Brindisi, dove si trovava ricoverato da quasi due giorni.

L'incidente si era verificato all'incrocio tra viale Commenda e via Marche, dove già in passato altri sinistri, anche gravi, avevano avuto luogo. Di Mola, a bordo di uno scooter T-Max, era andato a sbattere contro una Fiat 500X condotta da una ragazza. Lo schianto era stato violentissimo, tanto da deformare la fiancata destra dell'auto e da far attivare gli airbag.