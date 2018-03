Nicolay, dà fuoco a un'auto e poi si getta sotto un treno a soli 19 anni: ecco cosa si nasconde dietro la morte

Venerdì 23 Marzo 2018, 14:38 - Ultimo aggiornamento: 23-03-2018 15:16

Nicolay Vivacqua si è ucciso a soli 19 anni gettandosi sui binari della linea ferroviaria all'altezza di Riglione-Oratoio, zona della periferia di Pisa dopo essere stato travolto dal treno. Oggi però emergono nuovi elementi della sua storia che sembra essere veramente drammatica.Il 19enne si sarebbe suicidato subito dopo aver dato fuoco a un'auto insieme a un altro ragazzo. L'incendio doloso sarebbe stata però la chiave per scoprire cosa era successo a Nicolay: il ragazzo avrebbe infatti dato alle fiamme la vettura di un 75enne, risiedente a Pisa, che lo avrebbe molestato sessualmente. L'uomo, che è finito in manette, avrebbe ripetutamente abusato sessualmente del giovane, tanto da spingerlo a un atto così estremo.Le indagini hanno poi dimostrato che il 75enne non avrebbe violentato solo Nicolay, ma vittime delle sue tremende avances sarebbero stati altri 3 ragazzi, tutti minori all'epoca in cui si sono svolti i fatti.