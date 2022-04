Nicole, bimba di 5 anni scomparsa nei boschi: ore di angoscia a Campobasso, ricerche in corso. Sparita mentre la madre addormentava il fratellino

Nicole, una bimba di 5 anni, è scomparsa tra Limosano e Sant'Angelo Limosano», nella zona del Molise centrale. Sono ore di apprensione, a Campobasso. Centinaia, tra vigili del fuoco, carabinieri, polizia, uomini del soccorso specializzato e volontari del paese, sono alla ricerca della piccola. Nicole sarebbe scomparsa mentre la madre stava addormentando il fratellino.

APPROFONDIMENTI ITALIA Bimba di 5 anni scomparsa nei boschi: ricerche a Campobasso OLGIATE MOLGORA Annalisa e Cora scomparse da 15 giorni, a Lecco il giallo di mamma e... GIALLO INFINITO Il mistero di Denise Pipitone: «Ora parla anche il...

Bimba di 5 anni scomparsa nei boschi

Davanti alla casa in campagna nella frazione di Fonte San Pietro, a Sant'Angelo Limosano (Campobasso), è tutto un dispiegamento di mezzi corsi a prestare soccorso. In queste ore, con la luce del giorno, gli elicotteri dei Vigili del fuoco sorvolano il paese, si sta ricorrendo anche all'utilizzo di un drone. La masseria è attaccata a un bosco, è lì che si stanno concentrando le operazioni di ricerca.

Uscita dalla finestra

Da sola la piccola Nicole avrebbe avvicinato una sedia alla finestra e da lì si sarebbe sporta per uscire di casa, approfittando di un momento di distrazione generale. La finestra è al piano terra dell'abitazione e comunque a circa un metro da terra. È questa la ricostruzione che i familiari della bambina scomparsa nella notte scorsa nelle campagne di Sant'Angelo Limosano (Campobasso) avrebbero fatto alle forze dell'ordine all'atto della denuncia. Il padre ha 30 anni e la madre 24 anni. Al momento della scomparsa Nicole, che ha capelli lunghi castani, indossava leggings neri, una maglietta rosa e scarpe bianche.

Il racconto del sindaco

«La bimba stava giocando e la mamma le ha detto di mettere a posto i giocattoli. Poi la mamma è andata a dare il latte al fratellino di un anno a mezzo e a metterlo nel letto. Quando è tornata nella stanza non ha trovato più la bambina. Hanno trovato una sedia vicino alla finestra del piano terra e la finestra aperta». Lo ha raccontato all'Adnkronos il sindaco di Sant'Angelo Limosano, William Ciarallo, parlando della scomparsa della piccola Nicole, la bimba di 5 anni scomparsa intorno alla mezzanotte di ieri.

L'appello su Facebook

Un appello su Facebook per rintracciare la bimba dispersa da mezzanotte a Sant'Angelo Limosano, piccolo centro in provincia di Campobasso. «Aiutateci a trovare la piccola Nicole, 5 anni, scomparsa da ieri sera in contrada fonte San Pietro, Sant'Angelo Limosano, di cui non si hanno più tracce e notizie ....chiunque abbia visto qualcosa ci faccia sapere......dateci una mano ....», si legge nel post accompagnato da alcune foto della bimba.