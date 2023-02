Pirlo, il figlio Nicolò aggredito a Torino da 4 incappucciati: pugni, calci e sassi sulla sua auto

Nicolò Pirlo, il figlio del campione del mondo 2006 Andrea, ex calciatore di Milan e Juventus, aggredito in Centro a Torino. Un'aggressio a suon di calci, pugni e sassi andata in scena mentre era in auto con un amico, che lo stesso Nicolò ha documentato con una storia su Instagram.

Salvini, il figlio Federico rapinato in strada: «Minacciato con una bottiglia di vetro rotta». Il ministro: «A Milano capita a tanti»

Nicolò Pirlo aggredito a Torino

«Ero in cosa in macchina con un amico e questo gruppo di ragazzi ha provato a salire in macchina. Poi ci hanno preso a calci l’auto e ci hanno lanciato sassi. Non siamo mai scesi dall’auto per fortuna», racconta. Nel video si vede come la macchina che viaggia a passo d’uomo. Spuntare quattro ragazzi incappucciati. Si avvicinano: a un tratto iniziano a lanciare sassi. «È normale trovare in centro a Torino quattro ragazzi che lanciano sassi sulla macchina, sputando e tirando calci?», la domanda retorica di Nicolò, 18 anni anche lui appassionato di calcio e rappresentante di una formazione di influencer che in campo va per finanziare la Fondazione Marco Simoncelli, la New Dreams.