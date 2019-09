Roma, nigeriano inseguito e preso a bastonate da due ragazzi in pieno giorno

I due aggressori abitano nello stesso stabile mentre il nigeriano aggredito è domiciliato in un centro di accoglienza di Anzio. L'aggressione è avvenuta oggi intorno alle 13.

Aggressione a sfondo razziale ad Anzio , vicino Roma , dove due ragazzi di cui un minorenne hanno preso a bastonate un nigeriano di 24 anni. Lo hanno visto passare sotto le loro finestre e sono scesi per aggredirlo. Inizialmente il 24enne è riuscito a fuggire ma i due non contenti, dopo aver preso due bastoni in casa, lo hanno inseguito e raggiunto nelle vicinanze della stazione di Anzio. Lì hanno cominciato a prenderlo a bastonate. I due aggressori, un 17enne e un 18enne, sono stati però visti correre con i bastoni da due carabinieri in borghese che hanno avvisato i colleghi in servizio.I militari della stazione di Anzio e dell'Aliquota operativa della compagnia di Anzio li hanno sorpresi proprio mentre prendevano a bastonate il ragazzo nigeriano. Il 18enne è stato così arrestato mentre il 17enne è stato denunciato. L'accusa per entrambi è di lesioni personali aggravate dalla discriminazione razziale in concorso. Il nigeriano aggredito ha avuto sette giorni di prognosi e ha riportato una ferita alla testa e una contusione alla spalla.