Nigeriano tenta di lanciare un ragazzo sotto il treno per rubargli la bici

Mercoledì 30 Maggio 2018, 18:07 - Ultimo aggiornamento: 30-05-2018 19:11

Violenza in stazione. Per rubare una, un nigeriano di 24 anni è finito in carcere acon l'accusa di tentato omicidio. Lo straniero ha cercato di uccidere il proprietario della bici, un senegalese di 22 anni, spingendolo a più riprese sotto un treno in partenza per Cremona dalla stazione ferroviaria di Crema (Cremona).«Un gesto - ha commentato in conferenza stampa il vicequestore Daniel Segre - di una violenza inaudita». Le immagini catturate dal sistema di videosorveglianza sono state mostrate anche al magistrato, che non ha avuto dubbi nel decidere l'arresto. I fatti risalgono a giovedì della scorsa settimana ma sono stati resi noti solo oggi.Il giovane senegalese è stato avvicinato da due individui che gli si sono fatti incontro con fare minaccioso: volevano la sua bicicletta e tutti i soldi che aveva in tasca. Il ventiduenne si è difeso e i due l'hanno picchiato a sangue. Infine, quando il treno già iniziava a muoversi, il nigeriano gli ha infilato la testa sotto il convoglio, appoggiandola sui binari. A quel punto il senegalese si è arreso. Quando si è ripreso ha raccontato l'accaduto alla polizia.