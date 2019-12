Nipotina abusata dallo zio "orco" per sette anni: in cella 70enne

Molestata e stuprata per sette interminabili anni, da quando di anni d’età lei ne aveva appena dieci, fino a quando ha trovato la forza di denunciare il suo carnefice e di farlo arrestare. È la tremenda storia di una ragazza oggi neomaggiorenne che chiameremo Enrica, che nella sua Torano Castello – piccolo centro interno in provincia di Cosenza – ha vissuto un’infanzia orribilmente violata proprio fra le mura domestiche e giusto da un uomo dalla presenza assolutamente costante in famiglia: lo zio Carlo (nome di fantasia anche questo, meglio ribadirlo).



Tutto era iniziato nel 2009, quando Enrica aveva appena dieci anni, con morbose attenzioni rivolte dall’allora sessantenne Carlo, marito della sorella del padre, al suo indirizzo. Man mano erano iniziate le molestie sessuali, presto trasformatesi in violenze carnali vere e proprie nei confronti di quella che era solo una ragazzina. Molti degli atti sessuali che l’adolescente era costretta a subire avevano luogo in un garage. Un “crescendo” ossessivo di attenzioni indesiderate accompagnato da minacce sempre più esplicite, sempre più dure con cui Carlo intimava alla sua vittima di non spifferare niente a nessuno, altrimenti l’avrebbe pagata cara.



Una squallida storia di pedofilia “in famiglia”, di quelle torbide e difficili da districare per i rapporti di parentela e affinità che specialmente al Sud caratterizzano i nuclei familiari allargati; perché lo zio pedofilo abitava accanto all’appartamento in cui risiedeva la ragazzina insieme ai genitori; ma anche per il clima di violenze e minacce respirato dalla vittima.



Per fortuna, la giovanissima è riuscita ad abbandonare questo tunnel dell’orrore grazie alla sensibilità di una donna. Un’insegnante s’è resa conto pian piano del singolare comportamento di Enrica; modi di fare che forse sottendevano un qualche choc, un trauma intervenuto nella vita della ragazza.



Gradualmente, la docente è riuscita a parlare con l’allieva, fino a quando Enrica le ha detto tutto, svelando che «qualcosa di molto brutto» le era stato fatto da quel parente, al punto da indurla a starsene chiusa in casa tutto il tempo, pur di non incontrare più lo zio Carlo. Istantaneo, a quel punto, il ricorso alle forze dell’ordine. Grazie anche al protocollo che prevede una “stanza tutta per sé” per le audizioni riservate dedicata alle vittime di abusi, Enrica per quanto possibile è stata messa a suo agio, è entrata in confidenza coi carabinieri di Torano Castello che l’hanno ascoltata infondendole fiducia, finché Enrica è giunta a denunciare il proprio aguzzino alla Procura di Cosenza, raccontando ogni cosa fin nei dettagli.



Raccolte le dichiarazioni della ragazza, gli uomini della Benemerita le hanno sùbito riscontrate attraverso testimonianze incrociate e sopralluoghi sulle “scene del crimine”, il garage-lager soprattutto.



Ieri, l’arresto dell’ “orco” – ormai 70enne – da parte dei carabinieri, su disposizione del giudice per le indagini preliminari presso il Tribunale cosentino: il presunto pedofilo dovrà rispondere di violenza sessuale aggravata. Ultimo aggiornamento: 20:02 © RIPRODUZIONE RISERVATA