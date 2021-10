No Green Pass, alla Regione Lazio consigliere No Vax ex M5S si barrica in ufficio: «Abbiamo passato qui la notte, resistiamo!»

«Siamo entrati ieri sera e abbiamo passato qui la notte. continuiamo l'occupazione. Unitevi a noi, presidio al Consiglio della Regione lazio, Pisana, dalle 9.30. Buona resistenza a tutti!!». Così il consigliere della Regionale Lazio Davide Barillari, dichiaratamente no vax e no pass e la deputata ex M5s Sara Cunial annunciano di essere «barricati» all'interno degli uffici del Consiglio della Regione Lazio nel giorno dell'obbligo del Green pass sui luoghi di lavoro. resistere per esistere «Siamo in difesa del del diritto al lavoro, resistere, resistere», scrivono su Fb.

«Da oggi nonostante sia stato eletto non posso esercitare le mie funzioni - dice - Mi facciano uscire con la forza! Sono qui senza pass, attendo le autorità».

