Cgil, dopo l'assalto il sindacato apre tutte le sedi. Sabato manifestazione a Roma

La Cgil apre tutte le sedi dopo l'assalto di ieri a Roma nel corso del corteo dei No Green Pass. «Noi ai fascisti rispondiamo così: domani tutte le nostre sedi saranno aperte e davanti alla Cgil nazionale si terrà un presidio democratico», scrive la Cgil Nazionale su Twitter.

Scontri no Green pass a Roma, si teme escalation nella settimana dello sciopero e del G20

APPROFONDIMENTI ROMA Il furioso assalto alla Cgil, che oggi apre tutte le sedi. Sabato... ROMA No Green Pass, il triste risveglio di Roma: ecco com'è...

No Green pass, tam tam su Telegram per preparare il blitz a Roma. Viminale, flop della linea morbida

I sindacati hanno reso noto che organizzaranno una «grande manifestazione nazionale e antifascista per il lavoro e la democrazia» il 16 ottobre a Roma. «L'assalto squadrista alla sede nazionale della Cgil - aggiungono i tre segretari generali delle tre Confederazioni sindacali, Maurizio Landini, Luigi Sbarra e Pier Paolo Bombardieri - è un attacco a tutto il sindacato confederale italiano, al mondo del lavoro e alla nostra democrazia. Chiediamo che le organizzazioni neofasciste e neonaziste siano messe nelle condizioni di non nuocere sciogliendole per legge».

Da questa mattina in presidio nella sede locale della Cgil presa di mira ieri a Roma c'è il segretario di Brescia Francesco Bertoli. Intanto la Cgil di Roma e del Lazio chiede a gran voce lo scioglimento delle organizzazioni neofasciste e neonaziste. «Quello che è accaduto ieri sera a Roma, l'assalto squadrista alla sede nazionale della Cgil, è gravissimo, vergognoso, inqualificabile e inaccettabile - si legge in una nota - Chi si riempie la bocca di parole come 'libertà e poi usa la violenza come veicolo per esprimerla deve essere fermato. Subito e senza tergiversare. Le organizzazioni neofasciste e neonaziste devono essere sciolte per legge perché sono semplicemente incompatibili con l'idea stessa di democrazia e con i valori tutelati dalla nostra Costituzione».