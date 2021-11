No Green pass a Milano, la diretta. Tensioni con la polizia, corteo verso Duomo

Viene definita «cruciale», la giornata di oggi in piazza, a Mliano, dagli attivisti No vax e No green pass che si scambiano messaggi sulle varie chat movimentiste. «Oggi bisogna dimostrare che non molliamo - scrivono - dopo che lo scorso sabato la pioggia e una concomitante manifestazione hanno diviso la piazza». E sull'ipotesi di manifestare in altri luoghi, ventilata nei giorni scorsi, più di un organizzatore precisa «non ora», «non è il momento». Dal canto suo la Questura ricorda che non essendo state in alcun modo preavvisate, le manifestazioni di oggi ricadono nell'ordinanza prefettizia che le permette solo in forma di presidio, e non in piazza Duomo essendo un giorno prefestivo.

Attimi di tensione si stanno verificando in centro, tra piazza Fontana e piazza del Duomo, dove improvvisamente un paio di centinaia di manifestanti no Green pass si sono palesati scorrendo verso piazza del Duomo, bloccati in extremis, all'altezza dell'Arengario, dalle forze dell'ordine. Polizia e carabinieri stanno impedendo la formazione di assembramenti all'interno della piazza e stanno identificando le persone che cercano di accedere, fra le proteste di singoli e di gruppuscoli.

Quando le forze dell'ordine hanno bloccato il primo mini corteo altri manifestanti, che erano sparsi in gruppetti in piazza Duomo, si sono avvicinati al cordone alle spalle, dal Sagrato, creando ulteriore scompiglio. Nelle concitate fasi, un paio di manifestanti sono stati bloccati dagli agenti per essere identificati suscitando urla e ulteriori proteste. A margine, insulti ai giornalisti e slogan «no green pass» e «libertà ». I manifestanti sono almeno 500.