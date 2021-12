No pass, chat calde ma piazze vuote. Si sgonfia la rivolta: il movimento è in crisi

Si sgonfia la manifestazione No Pass in tutto il Paese. L'appuntamento numero venti, nel calendario dei sabati di protesta, ha registrato un primo grande flop su scala nazionale. Le manifestazioni che hanno visto ampie adesioni iniziano a soffrire un numero basso di partecipanti. Da Milano a Roma, da Trento a Taranto non si parla più di migliaia di uomini e donne ma di sparuti gruppetti. Un calo, forse, dovuto ai maggiori controlli di polizia...

Il testo completo di questo contenuto a pagamento è disponibile agli utenti abbonati