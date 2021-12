Miocardite da Covid, Elisa Chamen muore a 32 anni: non si era vaccinata, lascia un figlio di 2 anni

Elisa Chamen è morta a 32 anni. Ad ucciderla è stata una miocardite fulminante provocata dal Covid. La giovane hostess valdostana, madre di un bimbo di due anni, si è spenta questa notte all'ospedale San Giovanni Bosco di Torino. La donna - che non era vaccinata e non aveva patologie pregresse - era ricoverata dal 28 novembre in Rianimazione, in prognosi riservata, dopo il trasferimento dall'ospedale di Aosta a quello di Torino.

Elisa Chamen, miocardite fulminante da Covid

La diagnosi era: miocardite fulminante. Covid positiva, non vaccinata, Elisa Chamen era stata trasferita a Torino da Aosta a causa dell'aggravarsi delle condizioni di salute. Proprio nell'ospedale valdostano era stata raggiunta dall'Ecmo team specialistico dell'ospedale torinese dove era stata supportata con l'impianto di circolazione extra corporea prima di essere trasferita nel capoluogo piemontese. È deceduta questa notte.

Rischio miocarditi 40 volte superiore con Covid

«Il rischio di miocarditi e pericarditi legate al Covid è 40 volte superiore al rischio di queste patologie legate alle vaccinazioni», spiega il coordinatore dell'emergenza sanitaria Luca Montagnani. «Per le miocarditi associate alla vaccinazione - prosegue - il rischio è minimo, sono molto lievi e in pazienti generalmente adolescenti, si curano con banali farmaci. Senza vaccino invece, con una miocardite e il Covid si rischia di finire in Rianimazione e in condizioni molto gravi». Ora, è «vaccinazioni e terze dosi sono basilari, con assoluta certezza posso dire che i non vaccinati hanno manifestazioni della malattia molto più gravi», aggiunge Montagnani.