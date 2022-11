Medici No vax in ospedale, il sindacato dei sanitari: «Non metterli nei reparti con pazienti fragili»

No vax in ospedale, la polemica non si ferma. «Non assegnare i medici e sanitari non vaccinati contro Covid-19, e reintegrati negli ospedali, ai reparti con pazienti fragili maggiormente a rischio». La richiesta è del segretario nazionale dell'Anaao Assomed, il sindacato dei medici ospedalieri maggiormente rappresentativo, Pierino Di Silverio.

Il decreto approvato ieri dal Cdm che abolisce l'obbligo vaccinale per il Covid-19 per le professioni sanitarie a partire da oggi, 1 novembre, «è stato fatto senza il coinvolgimento delle parti sociali - afferma all'Ansa Di Silverio - e non risolve assolutamente il problema della carenza di medici negli ospedali».