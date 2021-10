G20, i No vax: «Noi a Milano». A Roma scatta l'allarme anarchici e black bloc

Quattro manifestazioni distanti una lontana dall'altra, tra San Giovanni e Ostiense. E tutto intorno delegazioni internazionali che si muovono, capi di Stato che circolano per la città per convergere alla Nuvola dell'Eur. Il G20 è alla prova finale. Roma si presenta con un piano per la sicurezza eccezionale: 5300 gli uomini delle Forze dell'ordine chiamati a proteggere personalità e obiettivi sensibili. I timori sono alti: l'antagonismo è...

Il testo completo di questo contenuto a pagamento è disponibile agli utenti abbonati