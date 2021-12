Infermiera no vax muore per Covid a 64 anni. In un video diceva: «Spero di prendere il virus»

Sospesa dal lavoro perché non vaccinata, una operatrice socio-sanitaria dell'ospedale di Alessandria è morta di Covid. A darne notizia è il Nursind, il sindacato delle professioni infermieristiche, che conferma quanto anticipato dal bisettimanale locale 'Il Piccolò. «Rispettiamo le convinzioni di ciascuno, anche se a volte si pagano con la vita, ma c'è rammarico che ancora oggi possano esistere posizioni non scientifiche», dice il sindacato.

La donna, 64 anni, in un video postato a novembre dichiarava: «Mi auguro questo virus di prenderlo. Almeno dico: 'Ok, sono una complottista, una negazionistà. Piuttosto che morire strisciando, meglio morire in piedi».

