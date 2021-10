No vax muore di Covid dopo cure al telefono: indagato il medico di Reggio Emilia

Il dottor Alberto Dallari, di Reggio Emilia, aveva preso in carico il paziente no vax ferrarese che è morto dopo aver contagiato il Covid. Dallari aveva provato a curare il paziente attravreso consigli telefonici e per email, prima che l'uomo venisse ricoverato d'urgenza all'ospedale. Per questo, la procura di Ferrara ha iscritto al registro degli indagati il dottore: le ipotesi accusatorie sono quelle di colpa medica e omissione di soccorso.

