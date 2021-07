No-vax, a Treviso in due finiscono in terapia intensiva: uno ha preso il virus dalla figlia (anche lei contraria al vaccino)

No-vax in terapia intensiva. Due persone, di 71 e 85 anni, entrambe non vaccinate, sono ricoverate nei reparti di terapia intensiva e di malattie infettive all'ospedale Cà Foncello di Treviso perché contagiate da Covid e portatrici di sintomi seri. Una di queste, una donna, avrebbe contratto il virus dalla figlia, anch'essa contraria alle vaccinazioni.

«Questi due nuovi casi - rileva il direttore generale dell'azienda sanitaria Ulss 2, Francesco Benazzi - segnano da un lato, purtroppo, la ripresa dei ricoveri per Covid e, dall'altro, ribadiscono ancora una volta l'assoluta importanza della vaccinazione, specie per le categorie più fragili ma non solo».