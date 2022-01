No vax si fingono positivi per ottenere il Green pass: la truffa scoperta dai farmacisti romani

L’ultima truffa dei No Vax per non piegarsi all’obbligo del vaccino e ottenere lo stesso il Super Green pass l’hanno scoperta i farmacisti romani. Funziona così: il No vax manda un positivo al Covid a fare il tampone in farmacia con il suo documento o meglio con la sua tessera sanitaria, poi dopo dieci giorni torna e, come per magia, si negativizza. A quel punto dal ministero arriva la certificazione verde e se il cliente lo richiede, la...

Il testo completo di questo contenuto a pagamento è disponibile agli utenti abbonati