Vaccini, No Vax all'attacco del web: «Esiste un piano dei vaccinazisti»

Con l'annuncio del Vax Day sono spuntati come funghi. No vax, complottisti, cospirazionisti, negazionisti, dietrologi hanno affollato i social con le loro articolate teorie paranoiche e ricostruzioni video che a loro avviso rappresentano fact-checking e smaschererebbero le bugie dietro le fiale. Nel nord Europa sono assai più numerosi rispetto all'Italia, Regno Unito, Germania e Austria in cima, probabilmente perché da noi sono pochi i gruppi o movimenti che si muovono alla luce del sole. Sui principali social infatti comunicano attraverso gruppi privati e quindi accessibili solo su invito di un amministratore, ma di recente utilizzano anche Telegram, dove però si nota che ai 60mila iscritti dei canali tedeschi rispondono poche centinaia degli italiani. In mezzo a questa bailamme ci sono poi anche persone semplicemente attendiste, cioè coloro che ritengono che sia meglio aspettare per capire se il vaccino è sicuro sebbene si lascino influenzare da fake news su inoculazioni con finti vaccini somministrati ai Vax Day.



CHIP E BILL GATES

Negazionisti del Covid, ma soprattutto antivaccinisti storici prima ancora che scoppiasse la pandemia, sono quelli del movimento 3V (Vaccini Vogliamo Verità), diventati da un paio di anni a tutti gli effetti partito politico dove tra gli obiettivi fondamentali hanno l'impegno di abolire ogni obbligo di trattamento sanitario a partire da quello vaccinale. Oltre a loro ci sono i cospirazionisti ossessionati da Bill Gates, convinti che ci sia lui dietro al vaccino di Pfizer creato in laboratorio per un progetto di eugenetica attraverso la sterilizzazione, senza dover arrivare alla follia dell'inoculazione del microchip sottocutaneo e del 5G creata in rete da troll proprio per dileggiare i complottisti. Ci sono poi dietrologi che affollano il web con le teorie di controllo del Nuovo Ordine Mondiale, con teorie confuse e contraddittorie ma molto seguite soprattutto dai movimenti di estrema destra e antisionisti, che non a caso sono scesi in piazza in numerose manifestazioni di negazionisti del Covid.



I PERSONAGGI

«Come procede la sperimentazione umana del vaccino? Quanti italopitechi covidioti sono stati punturati oggi?» scrive il salentino Giovanni in un gruppo No Vax. «Credono alla pandemia, alle mascherine che proteggono dal virus, che i morti di Bergamo e Brescia siano morti a colpa del Covid, che grazie al VacChippino si tornerà alla vita normale» chiosa Riccardo che strappa una decina di like mentre sulla pagina Chimica farmaceutica in pillole sotto a un accurato post sui vaccini non mancano i commenti di quelli che non credono affatto alle spiegazioni scientifiche e ribadiscono «l'uomo è la cavia, questo piccolo particolare non lo menzionano» oppure «questo vaccino qua è stato creato in tempi troppo brevi per un virus di cui ancora ad oggi non si sa nulla. Quindi non vi è credibilità né sicurezza di efficacia al 100%». Non appena i contenitori termici con le prime 9.750 dosi del vaccino anti-Covid sono arrivate in Italia, gli antivaccinisti si sono scatenati sui social. Un esempio? Mida Riva, gestore di svariate pagine e gruppi su Facebook «per evitare che possa chiudermi un profilo al giorno», con link a un sito internet accessibile solo su iscrizione con cui diffondere «notizie senza censura» sul tema dei vaccini. Oltre alle sue pagine, Riva spamma ovunque si parli del tema a lui caro, definendo i promotori «vaccinazisti» e non risparmia teorie illogiche e ascientifiche come l'uso della mascherina faccia male alla salute. E poi c'è Sara Cunial, espulsa dal Movimento 5 stelle nel 2019 e ora deputata nel gruppo misto, tra le figure antivacciniste più attive.



VACCINE HESITANCY

Lo scetticismo ai vaccini ha radici lontane, tuttavia più di recente è andato ad amplificarsi proprio grazie ai social con la creazione di gruppi come Free Vax Italia, Genitori liberi di scegliere, Libera scelta, dove le teorie e i complotti hanno trovato terreno fertile. Il numero di gruppi è esploso in particolare nel 2017, dopo la reintroduzione dell'obbligatorietà di dieci vaccinazioni per l'iscrizione ad asili e servizi per l'infanzia con il decreto Lorenzin. Il fenomeno definito Vaccine Hesitancy ossia esitazione vaccinale che comprende anche indecisi o attendisti, dal 2012 è studiato dal Sage dell'Oms, che ha sottolineato l'urgenza di sviluppare sistemi istituzionali e competenze organizzative a livello locale, nazionale e globale al fine di identificare, monitorare e indirizzare l'esitazione vaccinale, di rispondere tempestivamente ai movimenti anti-vaccinatori in caso di disinformazione o di potenziali eventi avversi.

© RIPRODUZIONE RISERVATA