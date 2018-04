Nomadi coprono 4 ladri, polizia presa a bottigliate. Salvini: "Pronta una pacifica ruspa"

Auto della polizia prese a sassate e bottigliate, agenti accerchiati e picchiati e colpiti anche con gli stendini dalle donne: una notte da dimenticare, quella tra sabato e domenica nel campo nomadi al Prenestino in via dei Gordiani. Decine di nomadi, per proteggere i quattro autori di un furto, hanno aggredito i poliziotti arrivati nel campo per arrestarli, dopo che la Volante li aveva visti in una Ford Focus lungo via Anagni: il branco ha dato rifugio ai quattro presunti ladri che avevano nel bagagliaio il bottino di un furto in un appartamento.



«Questi zingari "lavorano" anche a Pasqua... Ho pronta una democratica e pacifica ruspa», ha commentato su Twitter il leader della Lega, Matteo Salvini, citando l'articolo che riportava l'aggressione a Roma. «I campi nomadi vanno chiusi, stop a questi centri di criminalità e illegalità permanente. Ancora una volta leggiamo di poliziotti che vengono aggrediti da rom», rincara la dose la deputata della Lega Barbara Saltamartini.

Questi zingari "lavorano" anche a Pasqua... Ho pronta una democratica e pacifica ruspa. https://t.co/XpXgqoUqBJ — Matteo Salvini (@matteosalvinimi) 3 aprile 2018

«Malgrado ciò le forze dell'ordine sono riuscite ad arrestare un pluripregiudicato, il quale sarebbe dovuto essere ai domiciliari ma il giudice, ancora una volta, gli ha dato domiciliari nella baracca - conclude Saltamartini - Assurdo. È chiaro che non sono più accettabili queste zone franche, i romani non ne possono più di dover subire tutto questo. Stop alla tolleranza. Faremo di tutto per ripristinare la legalità e garantire la sicurezza dei romani e di tutti gli italiani. Sempre dalla parte delle forze dell'ordine».



COS'È SUCCESSO Tutto è nato quando una volante ha intercettato un'auto con a bordo quattro nomadi e riconosciuto uno di loro che stava scontando gli arresti domiciliari nel campo. I quattro sono così scappati nell'insediamento per cercare protezione. Gli agenti li hanno seguiti all'interno e lì sono stati aggrediti. Un agente è rimasto ferito e una volante danneggiata. La polizia ha arrestato l'evaso, un quarantenne, per resistenza a pubblico ufficiale, danneggiamento ed evasione. A quanto riferito, l'uomo avrebbe sferrato calci contro poliziotti intervenuti e la volante. Sono in corso indagini per individuare gli altri autori della sassaiola. All'interno della macchina dei nomadi è stata trovata refurtiva di un colpo forse compiuto poco prima di essere fermati.

Martedì 3 Aprile 2018, 12:02 - Ultimo aggiornamento: 03-04-2018 14:33

