Sabato 13 Luglio 2019, 12:12 - Ultimo aggiornamento: 13-07-2019 12:19

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Incidente in un campo agricolo a Ripi, un uomo (Antonio Fratarcangeli di 74 anni), mentre stava montando la fresa posteriore di un trattore, è stato investito dallo stesso mezzo agricolo perché non era stato inserito il freno. Sul posto personale medico 118 ed eliambulanza. L’anziano è stato trasportato al policlinico “Tor Vergata” di Roma con lesioni al bacino e agli arti inferiori. Non è in pericolo di vita. Il trattore è stato sequestrato.