«Non ti vaccinare»: lo slogan choc dell'agenzia funebre

Uno spot fuori dal comune. Appeso per le strade di Roma, c'è un cartellone pubblicitario che attira l'attenzione dei passanti: «Non ti vaccinare». E' l'ultima trovata di marketing dell'Agenzia funebre Casadio, artefice del manifesto, che conferma il suo stile "originale" per promuovere la propria attività.

In un momento delicato per tutta l'Italia che, a causa della pandemia da Covid 19, si divide fra sì vax e non vax, Casadio sceglie una via diretta, molto d'impatto ma forse discutibile, per aumentare i propri clienti.

Non è la prima volta che l'Agenzia funebre, con sede nella Capitale, sceglie di diffondere manifesti di questo genere. Sulla pagina Facebook di Casadio, infatti, ci sono diversi post che lo confermano: "Ci teniamo al tuo riposo... ma non proegettiamo materassi" si legge tra i tanti. Oppure: "Vedi Napoli e poi..." riprendendo la celebre frase. E ancora: "Non rinunciare alle cattive abitudini".