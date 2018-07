Nonna Peppina ricoverata in ospedale, la donna simbolo del sisma del Centro Italia è ancora senza casa

Lunedì 23 Luglio 2018, 12:17 - Ultimo aggiornamento: 23-07-2018 12:48

Nonna Peppina non trova pace. La 95enne simbolo del devastante sisma del Centro Italia dopo le numerose battaglie fatte per poter avere una casetta e non abbandonare il suo paese natale, ora si trova in ospedale per degli accertamenti di salute.La nonnina è stata ricoverata a Camerino; da circa 15 giorni si trovava a Polverina dove era ospite in casa di una sua amica. La scorsa settimana si era lussata un polso, ma pare che le sue condizioni non siano migliorate, anzi. La famiglia ha così deciso di chiamare il 118 e i medici hanno scelto di ricoverarla per farle degli accertamenti.Giuseppa Fattori si è vista sfrattare dalla casetta in legno che dopo il sisma che ha distrutto la sua abitazione, i figli le avevano costruito per permetterle di restare nei luoghi in cui è nata e cresciuta e dove la nonna ha sempre detto che desiderava anche passare gli ultimi giorni della sua vita. La casetta è stata ritenuta abusiva e nonostante le numerose battaglie legali non è ancora stata dissequestrata, motivo per cui Peppina da settimane vive in un hotel.