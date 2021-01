Si spegne la memoria del paese: addio a nonna Picia, 109 anni di vita a Novoli

Si è spenta a Novoli, nel Salento, nonna Picia, al secolo Luigia Ines Tecla Sesta Valzano, 109 anni il prossimo mercoledì. È stata una madre affettuosa, nonna e bisnonna amorevole, e se n'è andata all'alba di sabato, circondata dall'affetto di tutti, parenti, amici, vicini e conoscenti.

«Non dimenticheremo mai le numerose feste di compleanno - le scrivono in un post alcune persone a lei legate - hanno riunito intorno a te familiari ed amici. Nonna Picia, Novoli ti saluta così, forse non potranno venire tutti a darti l'ultimo saluto, ma stanne certa cara Ines, il tuo ricordo resterà per sempre nei cuori dei novolesi». Toccante il ricordo della locale ProLoco: «Se ne va il pezzo più resistente della nostra memoria, un pozzo senza fondo di amore, simpatia e verità. Non dimenticheremo i tuoi occhi pieni di storia da raccontare ai piccoli. Grazie grande e fortissima donna».

