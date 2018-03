Giovedì 29 Marzo 2018, 19:47

Una eredità da 200 mila euro contesa. Un revolver magnum 357. E due nipoti spaventati perché a impugnare l'arma è la nonna di 87 anni. Finita in manette, insieme al marito di poco più giovane, perché la pistola ha la matricola abrasa ed è detenuta irregolarmente. Per riannodare i fili della intricata vicenda occorre rimettere insieme i tasselli di una vicenda familiare iniziata due anni fa e culminata la scorsa sera con le manette ai polsi dei due anziani. È il 2016 quando il padre dei due quarantenni, fratello e sorella, muore. L'uomo, numerosi precedenti per reati contro il patrimonio, detenzione di armi e fabbricazione di esplosivi, lascia su un conto cointestato con la madre un gruzzolo da 200 mila euro. Il giorno dopo la dipartita del figlio, l'anziana prosciuga il libretto e a quel punto inizia la diatriba coi nipoti.I due reclamano parte dell'eredità. La nonna dice invece che i soldi sono suoi e che vuole darli alla Madonna. Le richieste dei nipoti, a dire dell'anziana, diventano insistenti e culminano con minacce. Lei tiene duro e non sgancia nemmeno un centesimo. Fino alla scorsa sera. I due nipoti vengono a sapere che la nonna sta per essere trasferita in una casa di riposo. La raggiungono nel suo appartamento, nel quartiere Prà alla periferia di Genova, e tornano alla carica per l'eredità. Con l'anziana ci sono due sorelle del marito, anche loro avanti con l'età, che assistono incredule alla lite. La nonna, seduta sulla sedia a rotelle, minaccia i nipoti. «Niente soldi. Andate via altrimenti vi ammazzo. Ho anche la pistola».I due fratelli a quel punto chiamano la polizia e nel giro di pochi minuti arriva una volante. Da un lato ci sono i due nipoti che accusano la nonna, dall'altro l'anziana che ammette che sì la pistola c'è, nascosta dietro il termosifone, ma che era del figlio rapinatore e che anzi lei voleva consegnarla alla polizia ma che le era stato impedito dai parenti che volevano rivenderla. I poliziotti perquisiscono casa e trovano anche le munizioni e due borsoni che la donna stava per portare nell'ospizio con circa 150 mila euro suddivisi in banconote di diverso taglio. In manette finisce anche il marito della nonnina, che era ricoverato all'ospedale Villa Scassi. Stamattina, però il sostituto procuratore Chiara Paolucci libera i due anziani: sono entrambi malati e non pericolosi. Partono però gli accertamenti sulla provenienza dei soldi. La Madonna, per ora, dovrà attendere l'eventuale lascito