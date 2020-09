Fa retromarcia e non vede la nipotina: bimba di un anno muore schiacciata nel cortile di casa

PADOVA - Tragedia stamani - domenica 13 settembre - nel Padovano a Ponso: i carabinieri del Radiomobile sono intervenuti presso l'abitazione di una famiglia di stranieri in via S. Lucia dove - a seguito di un incidente - è morta una bimba di un anno e mezzo (non un bimbo come pareva in un primo momento).

Dalle prime informazioni pare che il nonno della piccola stesse facendo retromarcia con la propria auto e non si è accorto della nipotina che giocava dietro la vettura e l'ha travolta. Si tratta della figlia unica di una coppia di giovani marocchini da tempo in Italia.

Il 118 e l'elisoccorso subito sul posto, ma non c'era purtroppo più nulla da fare.

Trasportata d'urgenza in ospedale anche la madre della bambina per un malore che l'ha colpita subito dopo la tragedia.

IL CORTILE DELLA TRAGEDIA





