Nonno orco violentava le nipotine 13enni sulle quali doveva vigilare: condannato a 14 anni

Un caso di violenza sessuale dai controni tragici (un nonno abusava delle nipotine) è emerso a Pordenone, in Friuli Venezia Giulia. Secondo quanto è stato accertato, le violenze sono iniziate quando una delle nipoti aveva poco più di 13 anni. Il protagonista della vicenda è un pensionato, residente nella provincia di Pordenone, condannato a 14 anni di reclusione per violenza sessuale nei confronti delle due nipoti minorenni.

La sentenza è stata pronunciata ieri dal Tribunale di Pordenone e ne dà notizia la stampa locale. Le ragazzine erano state affidate all'anziano affinché vigilasse su di loro e le aiutasse nello svolgimento dei compiti scolastici. I giudici hanno anche disposto un ingente risarcimento patrimoniale. Non sono stati forniti altri dettagli dell'uomo condannato, se non il fatto che risiede nel territorio di giurisdizione del Tribunale di Pordenone, per tutelare la vita privata delle vittime, che hanno denunciato i fatti molti anni dopo che erano accaduti, solo quando sono diventate maggiorenni.

