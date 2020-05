Scontro tra scooter e jeep, muore una 30enne: giallo sulla dinamica

NORCIA - È tutta da chiarire la dinamica del terribile incidente stradale che si è verificato nel tardo pomeriggio di sabato a Norcia, lungo il rettilineo di viale della stazione. Nello scontro tra uno scooter e una jeep, è morta una ragazza di appena 30 anni. La ragazza viaggiava in sella alla moto, condotta da un trentatreenne. Quest'ultimo è stato trasportato in ospedale, a Perugia, con l'elisoccorso. Cosciente subito dopo l'incidente, è comunque in prognosi riservata. Sul posto i carabinieri di Norcia e il 118. Ultimo aggiornamento: 21:29 © RIPRODUZIONE RISERVATA