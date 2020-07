Nordafricano arrestato a Gallarate, polizia locale sotto accusa: «Gli hanno messo i piedi in faccia»

Circondato dagli agenti che gli hanno messo i piedi in testa durante l'arresto. Le immagini choc non arrivano dagli Usa, dove ancora non si arresta la protesta per la morte di Floyd da parte della polizia locale di Gallarate, in provincia di Varese. Alcuni agenti hanno fermato un nordafricano che avrebbe urinato in luogo pubblico ma nell'arresto ci sarebbero state modalità troppo violente.

Un video è stato girato da una persona che si trovava in un palazzo di fronte al luogo in cui si sono svolti i fatti. Lei, come altri testimoni, a quanto riporta Il Fatto Quotidiano, hanno sottolineato come in realtà l'uomo arrestato non avesse fatto nulla. La polizia locale si sarebbe avvicinata al nordafricano, accerchiandolo e arrestandolo con violenza, mettendogli addirittura i piedi in faccia e dandogli dei pugni.

Gli agenti hanno invece dichiarato di essere stati aggrediti, così l'uomo è stato denunciato per lesioni, resistenza e minaccia a pubblico ufficiale. Sulla vicenda è intervenuto Antonio Lotito, comandante della polizia locale intervistato, che ha specificato come il video riprenda solo la fase finale dell'arresto, che l'intervento è avvenuto su chiamata, che l'uomo era in stato d'ebbrezza e in passato aveva già dato problemi di ordine pubblico. Ora è in corso un'indagine.

Ultimo aggiornamento: 14:31

© RIPRODUZIONE RISERVATA