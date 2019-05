Novara, bimbo morto: arrestati madre e compagno. Il pm: «Corpo martoriato»

LEGGI ANCHE

Volevano far passare la sua morte come una caduta accidentale dal lettino. Il corpo di, il bimbo di quasi due anni deceduto giovedì mattina all'arrivo all'ospedale di Novara, era «martoriato con lesioni multiple». Così il procuratore Marilinda Mineccia, che ha disposto il fermo della madre,, e del compagno. «È un omicidio avvenuto in un quadro di maltrattamenti pregressi», aggiunge nel corso di una conferenza stampa con il questore di, Rosanna Lavezzaro.