Novara, accoltella e uccide il vicino dopo una lite per il condominio

Un uomo di 60 anni, di cui non sono ancora state fornite le generalità, è morto all'ospedale di Novara in seguito a una lite con il vicino. La vittima è stata accoltellata questa mattina nella zona di via Valsesia. Prima del decesso, ferito, l'uomo sarebbe fuggito in strada accasciandosi nei pressi del sottopasso pedonale. L'aggressore, un vicino di casa coetaneo della vittima, è in Questura dove la polizia lo sta interrogando. Il movente del delitto, secondo le prime informazioni, sarebbe da attribuire a questioni condominiali.

