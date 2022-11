Medico parte per il lavoro e non torna più a casa: la denuncia della scomparsa a «Chi l'ha visto»

Sono 15 giorni che il dottor Andrea Calcaterra manca da casa, a denunciarne la scomparsa a «Chi l'ha visto?» sono la moglie e le figlie, che vivono con lui a Trecate, in provincia di Novara. Lì il medico radiologo 51enne è molto conosciuto e tutti nel piccolo comune si domandano cosa gli sia successo.

Novara, medico di Trecate parte per il lavoro e non torna più a casa: la denuncia della scomparsa a «Chi l'ha visto»

I fatti risalgono al 15 novembre scorso, quando il medico esce dall'abitazione e si mette in viaggio sulla sua auto alla volta di Sandigliano (Biella) dove lavora in una struttura. Alle 15 lascia il paese, ma a casa non torna più.

La moglie lo attende fino all'ora di cena, non vedendolo arrivare si allarma e denuncia la scomparsa. Pochi giorni dopo, la sua automobile viene registrata a 120 km dall'abitazione, a Verres, in Valle d'Aosta. La vettura è una Volkswagen Tiguan grigio scura metallizzata, targata FL735RK. La speranza è che qualche spettatore del programma possa averla notato.