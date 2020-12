Novara, prof molesta allieve nelle aule del liceo: denunciato

Choc a Novara, dove un professore è stato denunciato per abusi sulle allieve. Invitava le studentesse ad approfondimenti extra scolastici, in aule appartate del liceo in cui insegnava o nella sua abitazione, e facendo leva sul suo ruolo le molestava. Il docente è stato interdetto per un anno dalla professione dopo la denuncia di alcune sue vittime. Lo ha deciso il gip, al termine delle indagini. Perquisita la sua abitazione, gli inquirenti hanno sequestrato al docente anche il telefono cellulare, un computer e il tablet, il cui esame avrebbe confermato il comportamento nei confronti delle allieve.

