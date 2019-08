Noventa, spuntano nuove ossa dalla spiaggia di Albarella: serve la prova del Dna

LEGGI ANCHE

Spuntano nuovi frammenti di ossa dalla spiaggia di Albarella, in polesine, che vabnno ad aggiungersi a quelli trovati nei giorni scorsi, che per gli investigatori potrebbero appartenere ala segretaria di Albignasego uccisa, secondo l'accusa, dal ballerinoe dalla sorella, con la complicità diUna guardia particolare giurata ieri pomeriggio ha consegnato ai carabinieri di Rosolina un frammento di forma irregolare di circa 9 per 7 centimetri in avanzato stato di decomposizione che era stato rinvenuto da alcuni bagnanti il giorno prima. L'osso è stato sequestrato e messo a disposizione della procura di. Anche i primi tre reperti sono stati trovati nella spiaggia libera di Albarella, il 20 agosto dalla sabbia è emersa una porzione di mandibola che sembra umana, con due denti attaccati. Sabato 24 agosto, circa 12 centimetri di frammento osseo che potrebbe essere una porzione di bacino.Giovedì 29 un frammento osseo curvo di circa 17 centimetri. Lo stesso giorno una donna di Asolo (Treviso) ha portato ai carabinieri due vertebre trovate qualche giorno prima sulla spiaggia ad Isola Verde, nel Veneziano, tra la foce del Brenta e dell'Adige.Le ossa, a disposizione della procura di Rovigo a partire dal 6 settembre, verranno analizzate dal medico legale incaricato Lorenzo Marinelli di Ferrara che prima stabilirà se si tratta di resti umani o animali, poi si occuperà di datarli e classificarli. In un secondo momento verrà estratto il dna per verificare se corrisponde a quello di Isabella Noventa, donna scomparsa a 55 anni la notte tra il 15 ed il 16 gennaio del 2016, come richiesto dalla procura di Padova.