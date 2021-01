Venezia, sorpresi a far festa in un capannone: 12 giovani multati

VENEZIA - In 12 a far festa in un capannone. Il gruppo di giovani è stato sorpreso ai carabinieri intorno alle 21 di ieri sera a consumare cibo da asporto a Noventa di Piave, in violazione alle norme 'anti Covid'. Sarebbero stati tutti senza mascherine.

I militari sono stati attirati dalla presenza di alcune auto parcheggiate nei pressi del fabbricato che però appariva vuoto, presentandosi sostanzialmente con le luci spente. I carabinieri hanno voluto così fare un controllo, pensando fosse in atto un furto, ma una volta entrati nello stabile hanno trovato 10 ragazzi e due ragazze, di età tra i 18 e i 20 anni, che stavano consumando del cibo d'asporto acquistato poco prima in un fast food. Per tutti è scattata la sanzione di 400 euro.

Ultimo aggiornamento: 15:40

