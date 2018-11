Nubifragio, ritrovato il corpo del medico scomparso

È stato ritrovato tra Roccamena e Corleone, nel palermitano, il corpo senza vita di Giuseppe Liotta, il medico pediatra di cui si sono perse le tracce sabato sera mentre si recava in ospedale a Corleone per prendere servizio. Da cinque giorni le ricerche non si sono mai interrotte. Sul posto la moglie e i parenti del medico che non si sono mai allontanati dal luogo della scomparsa. (



Il corpo senza vita di Giuseppe Liotta, 40 anni, che lascia la moglie Floriana e due figli piccoli, è stato rinvenuto nei pressi di una cantina vinicola tra Roccamena e Corleone (Palermo). Un elicottero dei Carabinieri sta sorvolando la zona del ritrovamento del cadavere.

Giovedì 8 Novembre 2018, 10:26 - Ultimo aggiornamento: 08-11-2018 10:29

