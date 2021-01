Padova, gira nudo in centro storico e urla contro i passanti senza mascherina

Uomo di 51 anni a passeggio semi nudo: addosso solo calzini, scarpe da tennis e slip : paura e sorpresa a Padova. Invece che l'inizio dell'anno, con temperature di poco sopra lo zero, forse credeva fosse Ferragosto.

Fatto sta che ieri alle 14, alla faccia dell'aria fresca di questo inizio gennaio, un 51enne padovano si è fatto una lunga passeggiata prima per corso Milano e poi per via Trieste, fino a piazza De Gasperi, in un abbigliamento decisamente più adeguato alla spiaggia d'estate che non a due passi in centro d'inverno: solo calzini, scarpe da tennis e slip, niente mascherina. Stop. Una sfilata per le strade della città mezzo nudo, inveendo contro chiunque. Per fermarlo sono dovuti intervenire diversi carabinieri.

Ultimo aggiornamento: 19:23

