Mercoledì 12 Dicembre 2018, 06:05 - Ultimo aggiornamento: 12-12-2018 10:20

Con il foglio rosa in tasca, al volante di un Suv, sfreccia sulla Litoranea di Scossicci a 130 km in un tratto in cui il limite massimo consentito di 50 km all’ora. Nei guai un 18enne di Numana beccato dal telelaser della Polizia Locale di Porto Recanati. Al giovane, che stava viaggiando con al fianco la madre, è stato contestato l’eccesso di velocità e gli è stata inflitta una multa di 800 euro. Non solo, al ragazzo è stato ritirato il foglio rosa ed è stato segnalato alla Prefettura perché alla guida di un mezzo con cilindrata superiore a quella consentita ad un “potenziale” neo patentato. A sorpresa si è aggiunta sorpresa per il fatto che ad affiancarlo sedesse la madre.