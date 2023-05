Nunzia De Girolamo aggredita in auto a Roma

Brutta disavventura questa mattina a Roma per l'ex ministro dell'Agricoltura, Nunzia De Girolamo, che in seguito a un lieve incidente stradale avvenuto nelle zone degli studi Rai di viale Mazzini, sarebbe stata aggredita da un giovane a bordo di uno scooter.

Il racconto è proprio dell'ex parlamentare sannita attraverso i suoi canali social: il motociclista, infatti, avrebbe prima offeso la De Girolamo con pesanti insulti, e successivamente avrebbe rifilato alcuni calci allo sportello della vettura della sannita, rompendo anche lo specchietto retrovisore.

La conduttrice della fortunata trasmissione «Ciao Maschio», soccorsa da due cittadini romani, intervenuti per calmare l'uomo, si è poi recata in caserma per sporgere denuncia ai carabinieri, che hanno acquisito le immagini delle telecamere di videosorveglianza presenti sul posto.

Saranno proprio le immagine registrate dagli occhi elettronici a dare un volto all'uomo che ha aggredito la neo conduttrice di «Uno Mattina estate».