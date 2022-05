Nunzio Ganci, ristoratore e runner di Palermo muore durante la corsa: aveva 57 anni

Il ristoratore palermitano Nunzio Ganci è morto oggi all'età di 57 anni. Grande appassionato di running, l'uomo questa mattina poco dopo le 9 ha accusato un malore mentre si allenava in zona Favorita. Ganci era il titolare della pizzeria "La Posada" di via Amari a Palermo ed era molto conosciuto in città. Spesso partecipava a gare podistiche a livello amatoriale.

Stamattina Ganci si stava allenando come faceva quasi ogni giorno, quando si è accasciato a terra per un malore improvviso davanti a decine di persone. Inutili i soccorsi dei sanitari negli spazi di Case Rocca, in viale del Fante. Il cuore di Nunzio Ganci ha smesso di battere per sempre. Sui social tantissimi i post di cordoglio, a testimonianza della popolarità in città del ristoratore-runner.