Nuoro, neonata ricoverata in fin di vita a Roma: indagati i genitori

Sono indagati per lesioni i genitori di una neonata che era stata trasportata d'urgenza, nell'ottobre scorso, dall'ospedale San Francesco di Nuoro al Bambino Gesù di Roma, con un volo dell'Aeronautica militare atterrato a Ciampino. La bimba, che aveva solo poche settimane di vita, era stata portata dai genitori al Pronto soccorso del San Francesco in piena notte, il 28 ottobre scorso, in condizioni critiche per le forti crisi respiratorie ed era stata subito trasferita con un volo speciale organizzato in poche ore dalla Prefettura di Nuoro insieme all'Aeronautica militare.



All'ospedale pediatrico della Capitale la piccola ha lottato diversi mesi tra la vita e la morte, poi le sue condizioni sono migliorate anche se non è completamente fuori pericolo. La Procura di Nuoro ha aperto un fascicolo per delle lesioni sospette da scuotimento sulla bimba, accertate dai medici del San Francesco. Il fascicolo della Procura è stato poi arricchito dalle indagini della Squadra Mobile di Nuoro che ha acquisito altri documenti, in primis i referti medici dell'ospedale nuorese. Bisognerà attendere per capire se i sospetti saranno confermati dai referti dell'ospedale romano che potrebbero chiarire definitivamente se c'è un legame tra la patologia che ha riportato la bimba ed eventuali responsabilità dei genitori.

