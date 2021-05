Covid, nuovo decreto: palestre riaprono da lunedì, ristoranti al chiuso al via dal 1° giugno

Il governo aveva già annunciato il 23 aprile che avrebbe fatto un check del cronoprogramma delle riaperture a metà maggio e così è stato. Qualche bella notizia non manca perché, ad esempio, è stato anticipato il via libera alla riattivazione delle palestre ed è stata fissata una data per riavviare il gigantesco business che gira intorno ai matrimoni. Il tutto reso possibile dalla piacevole sorpresa del mancato aumento dei contagi dovuto alla...

Il testo completo di questo contenuto a pagamento è disponibile agli utenti abbonati