Nuovo Dpcm, dal 10 gennaio 5 regioni zona arancione: le altre gialle. Elenco dei colori e le misure

Mentre il governo lavora al nuovo Dpcm (il ministro per gli Affari Regionali Francesco Boccia ha convocato per domani mattina una riunione con Regioni, Anci e Upi con all'ordine del giorno le nuove misure) e mentre oggi tutta l'Italia è, per l'ultimo giorno, tutta in zona arancione, da domani torna il regime dei colori delle Regioni. Nessuna è rossa. Cinque sono arancioni (Calabria, Emilia Romagna, Lombardia, Sicilia e Veneto), le altre in zona gialla.

Di seguito l'elenco completo dei colori delle regioni e le misure in vigore da lunedì 11 gennaio.

Zona Arancione:

Calabria

Emilia Romagna

Lombardia

Sicilia

Veneto

Misure

Nelle regioni arancioni, ci si potrà muovere con libertà all'interno del proprio Comune ma non all'interno della propria regione, salvo motivazione valida tra le esigenze comprovate e autocertificazione al seguito. Negozi aperti, ma chiusi bar, ristoranti e pub, per i quali è sempre consentito asporto e consegna a domicilio. Coprifuoco dalle 22 alle 5 del mattino e chiusura di piscine, palestre, centri sportivi e anche cinema, musei e teatri.

Zona gialla:

Abruzzo

Basilicata

Campania

Friuli Venezia Giulia

Lazio

Liguria

Marche

Molise

Piemonte

Provincia Autonoma di Bolzano

Provincia Autonoma di Trento

Puglia

Sardegna

Toscana

Umbria

Misure

Nelle regioni da lunedì 11 gennaio in zona gialla si potrà tornare a circolare all'interno dei confini regionali con il limite del coprifuoco notturno, dalle 22 alle 5. Bar e ristoranti aperti fino alle 18, sempre con possibilità di servizio d'asporto e consegne a domicilio. Negozi aperti, anche quelli non di beni essenziali. Chiuse attività culturali (teatri, musei, cinema) e quelle sportive (palestre e piscine).







