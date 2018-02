Arrestato Batman e fotosegnalato dalla scientifica, lo scherzo di Carnevale della Polizia

Martedì 13 Febbraio 2018, 21:00 - Ultimo aggiornamento: 13-02-2018 21:00

La Polizia arresta Batman e la Scientifica si occupa delle sue foto segnaletiche. Non è specificato quale reato abbia compiuto e non si sa se abbia agito con la complicità di Robin. Se si fosse trattato solo di un eccesso di velocità con la batmobile non sarebbe finito in manette. Invece qualche passo falso il supereroe di Gotham City deve averlo fatto se posa con tanto di cartello della Scientifica in mano. In realtà è tutto uno scherzo. La Polizia festeggia così il Carnevale pubblicando sul suo profilo Instagram ufficiale un’immagine di Batman fotosegnalato e scegliendo come hastag #carnival, #martedigrasso, #mardigras, #police. Si tratta di uno scatto effettuato al Comics di Lucca che ha strappato molti like e qualche sorriso ai followers della pagina della Polizia di Stato.