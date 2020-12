Nuovo virus Gran Bretagna, quarantena e tamponi: così gli italiani possono rientrare dal Regno Unito. Il piano della Farnesina

Chi può viaggiare dala Gran Bretagna all'Italia? La variante inglese del Covid ha bloccato moltissimi italiani che dovevano rientare nel Belpaese per Natale. Il Ministero degli Esteri fa sapere che potranno tornare solo i cittadini residenti in Italia o coloro che sono in condizioni di criticità e urgenza. Ma le misure per il rientro - secondo quanto si apprende - saranno ancora più strette, ovvero il tampone prima e dopo essere partiti e comunque sarà obbligatorio fare la quarantena di 14 giorni una volta atterrati in Italia. È quanto deciso nel corso di una riunione alla Farnesina, dopo una consultazione con i ministeri della Salute e dei Trasporti. Tali misure restrittive non riguarderanno le merci.

🚨 L'Ambasciata e i Consolati a Londra @ItalyinLDN e Edimburgo stanno ricevendo le vostre segnalazioni. Vi leggiamo e ascoltiamo al telefono cercando di rispondere a tutti.

Daremo qui, su facebook e sui nostri siti eventuali aggiornamenti sull'ordinanza del @MinisteroSalute 👇 https://t.co/gS0L0E9NZi — Italy in UK (@ItalyinUK) December 22, 2020

«Ci stiamo organizzando. I residenti in Italia devono poter tornare ma tornare in sicurezza e si sta cercando di capire come fare. Ma è una questione di ore, è giusto dare a tutti risposte in tempo reale». Lo dice il ministro Francesco Boccia a Tagadà su La7 a proposito degli italiani in Gb dopo lo stop dei voli per la variante inglese del Covid.

