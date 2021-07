Scuola, «obbligo vaccinale per chi ci lavora» e vaccini «dai 12 anni in su»: le ipotesi per la ripartenza

Vaccini e mascherine. Così potrebbero riaprire le scuole a settembre. Sono queste le tappe che potrebbero permettere a milioni di studenti di tornare in classe dopo le vacanze estive. «La comunità scientifica dice che i vaccini sono sicuri per la popolazione dai 12 anni in sù – ha affermato il commissario per l'emergenza Coronavirus, generale Francesco Paolo Figliuolo, intervenuto a Morning News, su Canale 5 –. Dobbiamo riaprire le scuole, è un imperativo categorico. La scuola in presenza fa bene allo sviluppo sociale dei bambini».

La ministra per le Pari opportunità e la Famiglia Elena Bonetti ad Agorà ha detto che probabilmente la scuola «ripartirà con le mascherine». E questo «perché siamo ancora in una situazione che richiede prudenza». Mentre il governo vuole superare in modo definitivo la Dad: «È questo l'impegno», ha aggiunto la Bonetti. «Considereremo seriamente all'interno del governo l'ipotesi dell'obbligo vaccinale per chi lavora nella scuola che ha una grande responsabilità».

Obbligo vaccinale docenti

«La vaccinazione dei nostri ragazzi è un'arma straordinaria per difendere le scuole - ha detto il ministro della Salute, Roberto Speranza intervenendo ad un incontro con l'ex premier, Romano Prodi, alla festa nazionale di Articolo Uno –. È chiaro che dovranno assolutamente vaccinarsi tutti quelli che lavorano nelle scuole ma sarà anche importante avere una percentuale di studenti in età vaccinabile che sono vaccinati. Dobbiamo affidarci alla scienza: sono contro all'idea di una scontro di civiltà, dobbiamo dialogare» A giudizio di Speranza, ancora, «le scuole devono essere la priorità assoluta, le prossime giornate sono decisive perché dentro al Governo abbiamo bisogna di completare il confronto. Ascolteremo bene i nostri scienziati e tecnici. Dobbiamo trovare le soluzioni più adeguate, penso che la campagna di vaccinazione sia e resti l'arma fondamentale. Dobbiamo capire come questo principio si traduca in un intervento concreto. Credo - ha concluso - che nessuna opzione possa essere esclusa. Dobbiamo tenere tutte le opzioni in campo aperte perché la scuola è decisiva».

Obbligo vaccinale studenti

«In un Paese con 130 mila morti e 170 miliardi di danni economici, sarebbe un grande atto di sanità pubblica imporre l'obbligo a tutti dai 12 anni in su – ha detto in un'intervista a La Stampa Sergio Abrignani, professore ordinario di Immunologia all'Università Statale di Milano e membro del Comitato tecnico scientifico (Cts) – e, se dovesse arrivare l'autorizzazione dell'Ema, anche dai 6 anni», continua Abrignani. «Pfizer e Moderna per i bambini, come certifica l'Ema, sono sicuri e ancora più efficaci che per gli adulti. Da sempre la vaccinazione riguarda soprattutto i più piccoli e nessuna preoccupazione a riguardo ha fondamento», osserva.