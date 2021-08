Occupazione abusiva delle spiagge, due denunce a Sperlonga

"Occupavano" i posti sulla spiaggia libera, trasformandola di fatto in stabilimento balneare. Denunce e sequestri della Guardia costiera e dei carabinieri a Sperlonga. Denunciato alla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Latina, un noleggiatore per aver abusivamente occupato un tratto di litorale, in località “Salette”, con svariate attrezzature balneari e precari servizi igienici annessi, in contrasto alle vigenti disposizioni normative ed in assenza di titoli autorizzativi all’occupazione.

Una denuncia contro ignoti è stata invece elevata per l’arbitraria occupazione, sempre con il pre-posizionamento di attrezzature balneari per tenere occupati i posti migliori, nella medesima località.

L’attività ha condotto al sequestro di oltre cento attrezzature balneari, fra sdraio, lettini, ombrelloni e servizi igienici, irregolarmente posizionati su un’area di circa 1.000 metri quadri, opportunamente liberata e restituita alla collettività.

Nel corso degli accertamenti, inoltre, sono stati elevati due verbali amministrativi di oltre mille euro ciascuno per l’assenza dell’assistente ai bagnanti nella prevista postazione di salvataggio, ad alcuni operatori balneari nello stesso tratto di litorale.

«Le verifiche sul regolare andamento delle attività balneari - spiegano dalla Guardia costiera - dirette a garantire la libera fruizione degli arenili ed il corretto utilizzo del demanio marittimo, continueranno nei prossimi giorni, anche in relazione alle diverse normative adottate dalle amministrazioni comunali del Compartimento marittimo di Gaeta per disciplinare i servizi inerenti la balneazione e l’utilizzo degli arenili liberi ed in convenzione sui litorali di competenza».