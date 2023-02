Avvistati tre oggetti misteriosi sui cieli di Aviano, la segnalazione: «Stavano sopra la base Usaf»

PORDENONE - «Ero fuori in terrazzo a stendere i panni quando ho visto tre palline bianche ferme in cielo», così Simonetta, residente del centro di Pordenone, segnala lo strano avvistamento del 30 gennaio scorso. Tre oggetti misteriosi che, stando alle informazioni della donna, alle ore 12.03 si trovavano sopra la zona della base Usaf di Aviano. «All'inizio pensavo fosse una mongolfiera, ma la forma non era quella. Qualche giorno dopo è uscita la notizia del pallone cinese sullo Stato Usa e mi sono insospettita». La forma, infatti, lo ricorderebbe molto, ma al momento non ci sono ulteriori elementi che permetterebbero di identificare tali oggetti volanti.