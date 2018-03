Olbia, uomo trovato decapitato all'interno dell'auto

Il cadavere decapitato di un uomo è stato scoperto questa mattina nella zona industriale di Olbia. Si tratta di un uomo di 61 anni di Calangianus (Sassari). Il cadavere era a bordo di una Fiat Punto, parcheggiata vicino al capannone di un'impresa di trasporti. È stato proprio un operaio della ditta, intorno alle 7.30, a scoprire il corpo e a dare l'allarme. Sul posto sono intervenuti i carabinieri del reparto territoriale di Olbia che hanno transennato tutta l'area. Sul posto il sopralluogo degli specialisti del Ris di Cagliari. I carabinieri hanno prima analizzato l'area in cerca di elementi e a breve inizieranno una dettagliata analisi dell'interno del veicolo.



I carabinieri del reparto territoriale di Olbia hanno transennato tutta l'area e non lasciano trapelare nulla su come sia avvenuta la morte del 61enne. Nessuna ipotesi al momento viene scartata completamente, anche se quella più avvalorata sembra essere quella del suicidio, avvenuto con una dinamica cruenta. Si attendono adesso gli accertamenti del Ris per capire se e come il 61enne si sia tolto la vita. Vicino all'auto sono state trovate tracce di sangue, anche se al momento questo elemento non viene confermato.

Lunedì 5 Marzo 2018, 16:24 - Ultimo aggiornamento: 05-03-2018 16:50

